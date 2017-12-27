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因應總統府元旦升旗活動 北市將交管

發稿時間：2017/12/27 21:16

最新更新：2017/12/27 23:50

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台北市警察局交通警察大隊27日晚間表示，總統府元旦升旗典禮暨音樂會活動周邊交管時間及範圍分為4階段，時間為31日晚間9時起至元旦下午1時，提醒用路人留意。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真　106年12月27日台北市警察局交通警察大隊27日晚間表示，總統府元旦升旗典禮暨音樂會活動周邊交管時間及範圍分為4階段，時間為31日晚間9時起至元旦下午1時，提醒用路人留意。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真　106年12月27日

（中央社記者黃麗芸台北27日電）因應總統府元旦升旗及預演活動，台北市警察局交通警察大隊今晚表示，12月28日起至明年元旦止，總統府周邊將交通管制，公車業者也將改道行駛，提醒民眾留意。

交通警察大隊今晚發布新聞稿表示，中華民國107年元旦總統府升旗音樂會活動，將於明年1月1日清晨5時至上午8時於總統府前廣場舉行；同時，今年12月30日上午10時至下午5時30分將舉行預演。

為維護活動周邊交通秩序和安全，交通警察大隊說，12月28日起至明年元旦將進行交管措施。

「升旗典禮暨音樂會」交管時間及範圍分為四個階段，首先，第一階段進行場地佈置，管制時間為今年12月31日晚間9時至明年1月1日凌晨1時，人車管制、憑證入場，管制範圍為重慶南路（含）以東、寶慶路（不含）以南、公園路（不含）以西、貴陽街（不含）以北的範圍內區域。

第二階段進行安檢，管制時間為明年1月1日凌晨1時至4時，同樣人車管制、憑證入場，管制範圍為博愛路（不含）以東、寶慶路（含）以南、公園路（不含）以西、貴陽街（含）以北的範圍內區域。

第三階段為升旗音樂會，管制時間為明年1月1日凌晨4時至上午9時，管車不管人、車輛憑證進入；管制範圍為博愛路以東，衡陽路、襄陽路及常德街以南，中山南路以西，愛國西路以北（以上道路均不含）的區域。

最後，第四階段撤場，管制時間為明年1月1日上午9時至下午1時，管車不管人，管制範圍為重慶南路（含）以東、寶慶路（不含）以南、公園路（不含）以西、貴陽街（不含）以北的區域，將視撤場狀況彈性開放。

交通警察大隊提醒，由於元旦升旗活動有安排預演，12月28日至31日也將進行交管。

其中，因應設備搭建需求，12月28日上午9時至31日晚間9時，包括凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街雙向最外側車道）等區域，都將進行交管，主要是管車不管人。

此外，12月30日上午10時至下午5時30分將進行預演，包括重慶南路以東、寶慶路以南、公園路以西、貴陽街以北（以上道路均不含）都進行管制，同樣管車不管人。

交通警察大隊說，配合上述交管措施，北市公車業者將配合改道行駛；北市貴陽街（公園路至博愛路段）、寶慶路（懷寧街至博愛路段）及懷寧街（寶慶路至貴陽街段）的汽、機車停車格位也將暫停使用；台北捷運台大醫院站1號及4號西側出入口鐵門於元旦凌晨0時起至上午8時止關閉，提醒民眾留意。1061227

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