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關鍵字： 周子瑜註冊率跨年役政署
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警民聯手逮詐騙車手 竟是誤入歧途少年

發稿時間：2017/12/28 13:16

最新更新：2017/12/28 14:05

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北市白姓男子日前接獲醫院和檢警來電，稱他身分遭冒用且涉詐騙案，需凍結監管帳戶，他察覺有異便向警方報案，員警立即告知這是詐騙集團慣用手法，並請他配合辦案，最後一舉逮到未成年黃姓男車手（右2）。（台北市警察局文山第一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　106年12月28日北市白姓男子日前接獲醫院和檢警來電，稱他身分遭冒用且涉詐騙案，需凍結監管帳戶，他察覺有異便向警方報案，員警立即告知這是詐騙集團慣用手法，並請他配合辦案，最後一舉逮到未成年黃姓男車手（右2）。（台北市警察局文山第一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　106年12月28日

（中央社記者黃麗芸台北28日電）北市一名39歲白姓男子日前接獲醫院和檢警來電，稱他身分遭冒用且涉詐騙案，需凍結監管帳戶，他察覺有異便向警方報案，員警趁雙方交款時，一舉逮到未成年黃姓男車手。

台北市警察局文山第一分局木柵派出所於17日接獲白男報案，他說自己在8日接獲一名自稱榮總醫院人員來電，告知他的身分證和健保卡遭到一名叫「林美香」的女子冒用申請救助金，還說已先幫他向警方報案。

隨後，白男又陸續接到自稱高雄市警察局警官和檢察官等人來電，指他還牽涉多起詐騙案，要凍結監管白男帳戶，並要他先將帳戶內存款提領後，代為保管。

白男事後自覺有異，於是向警方報案，員警也立即告知這是詐騙集團慣用手法，並請他配合辦案。

在21日與詐騙集團成員結束對話後，白男便假意先到銀行提領新台幣51萬元，再和對方約定交付，警方也到歹徒指定交付地點埋伏，當看見詐騙車手現身取款時立即逮捕，這才發現取款車手竟是未成年的16歲黃姓少年。

黃姓車手供稱，他是透過臉書通訊軟體和詐騙集團成員連繫，先約定21日中午在桃園市中壢車站見面，對方交付一張火車票及現金1500元酬勞，要他搭車到北市文山區等候電話指示後，再到指定地點取物，結果就被警方逮捕。

文山第一分局呼籲，詐欺手法層出不窮，凡假藉各大醫院、法官、檢察官或警察來電，內容提及「你的身分證、健保卡被冒用並涉及洗錢、綁架、擄車勒贖、欠電話費等，要凍結帳戶（財產）或交付保證金或監管銀行存款且不得對外洩露，不從就羈（收）押你」，均為詐騙案件，千萬不要上當。1061228

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