砸車開槍傷人毀民宅玻璃 警掌握對象

兩派人馬疑因債務糾紛談判破裂，28日沿路追逐開槍砸車，造成一名男子受槍傷送醫，一處民宅玻璃疑遭子彈擊破，高雄市警方鎖定特定對象追緝。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年12月28日

（中央社記者陳朝福高雄28日電）兩派人馬10多人疑因債務糾紛談判破裂，今天沿路追逐開槍砸車，造成一名戴姓男子受槍傷送醫，並有一處民宅玻璃疑遭子彈擊破，警方研判有關聯性，鎖定特定對象追緝。



高雄市警察局楠梓分局偵查隊長陳嘉宏表示，這處民宅一樓玻璃疑遭子彈擊破，現場無人傷亡、警告意味濃厚。調查後研判與梓官區通安橋處發生的槍擊案有關聯性。



警方調查，高雄市梓官區通安橋與楠梓區交界處，凌晨約0時有3輛汽車自梓官區一路追逐1輛黑色汽車到楠梓區，沿路追逐約開5、6槍，黑色汽車被迫停於通安橋旁，玻璃都遭砸毀，車內戴姓男子左手中彈，由友人送醫。



楠梓、岡山警分局獲報出動員警趕抵現場，相關人員都逃逸，循線找到就醫的戴男偵訊，但說詞都避重就輕。



警方再於清晨約5時獲報楠梓區惠豐街又發生槍擊案，現場一樓玻璃碎片散落一地，無人受傷，楠梓警分局依據目擊證人提供的車牌確定為同一案的犯嫌所為。



警方初步了解為雙方因債務糾紛引起，高雄市警察局刑警大隊也投入警力偵辦，掌握特定對象追查。1061228