夜店殺警案 33人二審刑度加重

（中央社記者蕭博文台北28日電）北市夜店殺警案68名被告二審判決今天出爐，曾威豪等40人被依聚眾鬥毆致人於死罪判刑，另28人則以在場助勢罪判刑。相較一審，曾威豪等33人刑度加重，另16人減輕。



台灣高等法院發言人周盈文表示，檢察官認為動手毆打薛貞國的被告應成立殺人罪，但合議庭認為，被告與薛貞國都不認識、沒有恩怨，欠缺殺人動機，且被告未使用刀槍等凶器，而是隨手取用現場器物或徒手毆打，主觀上沒有殺害薛貞國的意思，僅成立聚眾鬥毆致人於死。



周盈文說，聚眾鬥毆致人於死罪的本刑為無期徒刑或7年以上徒刑，因此判處曾威豪等40名被告7年至13年不等徒刑，包括曾威豪10年、曾妻劉芯彤9年、蕭叡鴻13年、許淳凱13年、易寶宏9年、萬少丞8年8月、苟桓銘12年、周譽騰12年、周柏諺12年8月。



周盈文指出，相較一審判決，二審刑度加重有33人、減輕者16人。



高院新聞資料則顯示，曾威豪一審判刑8年6月、二審改判10年，蕭叡鴻一審9年6月、二審改判13年，易寶宏一審8年、二審9年，劉芯彤則維持9年刑度。



針對在場助勢的28名被告，高院則以聚眾鬥毆致人於死助勢罪，分別判處7月到2月不等徒刑。周盈文說，這28名被告不得上訴，於二審定讞，被控聚眾鬥毆致人於死罪的40名被告，仍可上訴。



周盈文表示，16名被告刑度較一審為輕，是考量到罪名變更與是否與家屬達成和解。周盈文強調，部分被告遭量處2年以下徒刑且與家屬和解，但審酌本案影響社會秩序相當嚴重，合議庭全部不宣告緩刑。



全案緣於曾威豪與劉芯彤於民國103年9月，在台北市松壽路一家夜店與安管人員發生衝突，事後糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，遭曾男等「中山好青年」群組成員圍毆致死。



案經台北地檢署依殺人等罪起訴，台北地院一審判決，高院今天二審宣判。1061228