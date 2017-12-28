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關鍵字： 周子瑜註冊率跨年役政署
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中正高中蔣介石銅像遭砍 抓到犯嫌送辦

發稿時間：2017/12/28 14:37

最新更新：2017/12/28 15:26

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zoom in 台北市中正高中日前發生校內蔣介石銅像遭人斷頭噴漆，警方調閱監視器偵辦並掌握犯嫌，28日持搜索票到郭姓男子住家搜索，並在他手機內發現作案時所拍攝的照片等事證，全案移送法辦。（北投分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　106年12月28日台北市中正高中日前發生校內蔣介石銅像遭人斷頭噴漆，警方調閱監視器偵辦並掌握犯嫌，28日持搜索票到郭姓男子住家搜索，並在他手機內發現作案時所拍攝的照片等事證，全案移送法辦。（北投分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　106年12月28日

（中央社記者黃麗芸台北28日電）台北市中正高中日前發生校內蔣介石銅像遭人斷頭噴漆，警方調閱監視器偵辦並掌握犯嫌，今天上午前往「台灣建國工程隊」郭姓隊長家搜索起獲事證，全案移送法辦。

中正高中一名老師21日上午7時20分左右在校內巡察，卻發現蔣介石銅像被斷頭，上面還以白漆噴有「不移除不改名就砍頭」字樣，且銅像頭部不知去向，隨即通報警方和台北市教育局進行調查。

台北市警察局北投分局石牌派出所今天發布破案新聞稿，日前接獲校方報案後，隨即成立專案小組積極偵辦，經調閱現場相關監視器影像後，發現犯嫌駕駛租賃小客車於21日凌晨1時32分左右抵達中正高中旁，車上3人下車後便攀牆進入校園。

緊接著，3人在同日凌晨2時49分許，再由圍牆內攀爬出校園，並將相關事證置放車上後，駛離現場。

警方表示，經蒐集事證並鎖定對象後，報請士林地檢署指揮，於今天早上持搜索票到郭姓男子住家搜索，並在他手機內發現作案時所拍攝的照片等事證。

隨後，郭男也對犯行坦承不諱，並偕同員警前往台北市中山南路3號的人行道旁起出蔣介石銅像頭部，全案將在嫌疑人都到案說明後，依涉嫌刑法毀損等罪函請士林地檢署偵辦。

郭男也在個人臉書上發表「台灣建國工程隊聲明」，內容提到警方上午到家搜索時，他還來不及刪除手機內檔案就被查扣，也因此在手機內查出蔣介石銅像被砍頭的圖像，並認定為涉案證據。

他說，既然被查獲，也沒什麼好推脫、耍賴，他一人一肩全扛下，並說這是他砍下的第六顆蔣臭頭，並堅持要立刻去除中華民國殖民體制的獨裁威權遺毒的象徵。1061228

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