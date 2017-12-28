英語老師公寓種大麻 自製自售遭警逮

桃園楊梅警分局破獲2處大麻種植及製毒工廠，逮捕涉案的魏姓男子及尼泊爾籍金姓男子2位英語老師，全案依製造販賣二級毒品罪嫌移送地檢署偵辦。（桃園市政府楊梅警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 106年12月28日

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園楊梅警分局破獲2處大麻種植及製毒工廠，逮捕涉案魏男及尼泊爾籍金男2位英語老師，查獲大麻活株、成品及製造設備一批，全案依涉嫌製造販賣二級毒品罪嫌移送地檢署偵辦。



桃園市政府楊梅警分局偵查隊長陳麒益今天受訪說，尼泊爾籍金姓男子來台10年，曾在補習班教英文的他涉嫌攜帶大麻種子入境，並僱用在補習班結識的魏男當「農夫」在住家種大麻，檢警接獲檢舉後鎖定金男，27日兵分兩路，前往新北市金男住家、桃園市魏男住處，起出220株大麻、成品1公斤，烘乾機、磨碎機等製造設備及犯罪所得新台幣25萬元，市價初估超過6000萬元。



陳麒益表示，42歲金男原本在補習班教授英文多年，因毒品獲利高乾脆放棄教職，僱用39歲魏男負責種植大麻的工作，再由金男自行烘乾、磨碎製成大麻成品交下游藥頭販售，企業化經營販賣大麻生意。



陳麒益指出，魏男偵訊時供稱是在補習班教英文時認識金男，4個月前金男找他當農夫，一時利慾薰心才會答應種植大麻，面對無期徒刑的刑責懊悔不已，警方也依製造販賣二級毒品罪嫌移送地檢署偵辦。1061228



