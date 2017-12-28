涉殺警案擁毒遇盤查 許淳凱嗆討厭警察[影]

台灣高等法院28日針對北巿夜店殺警案做出二審宣判，被告許淳凱（中）維持13年徒刑。他27日又遭查獲藏有含大麻電子煙，還嗆警「我就是非常討厭警察！」。（北市大安分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 106年12月28日

（中央社記者黃麗芸台北28日電）台灣高等法院今天針對北巿夜店殺警案做出二審宣判，被告許淳凱維持13年徒刑。但他昨天又遭查獲藏有含大麻電子煙，一度嗆警「我就是非常討厭警察！我殺警案，怎麼樣」。



台北市警察局大安分局瑞安所所長陳育健接受媒體聯訪時表示，所內員警於27日凌晨2時許執行攔查勤務，並在市民大道與光復南路口攔查一輛白色賓士車，車上26歲許姓男駕駛情緒異常激動，且不願配合盤查。



許男下車後，情緒異常緊張，並說自己有急事，一直抗拒不願配合盤查，甚至還向員警嗆聲「我就是非常討厭警察！我殺警案，怎麼樣」。



警方在許男車上的後座地墊上起出一根電子煙，經檢驗確認摻有二級毒品大麻。



原本氣焰高張的許男態度180度大轉變，當場說了句「哦！不要鬧了」，還頻頻向員警道歉。



警方詢後依毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。



台北巿夜店殺警案發生於民國103年9月，曾威豪與劉芯彤在松壽路一家夜店與安管人員發生衝突，事後糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，遭曾男等「中山好青年」群組成員圍毆致死。



台灣高等法院今天針對殺警案做出二審宣判，依聚眾鬥毆致人於死罪，判處曾威豪10年徒刑、曾妻劉芯彤9年徒刑、蕭叡鴻13年徒刑、易寶宏9年徒刑，許淳凱仍維持13年徒刑。1061228



