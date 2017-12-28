她生第6胎獲10萬元補助 同事讚勇氣可嘉

彰化員榮醫院藥劑科主任聶幼安（後左2）因生第六胎獲醫院補助新台幣10萬元，由員榮醫療體系總院長張克士（後中）頒發，聶幼安說，要鼓勵大家生小孩關鍵不在於錢，重點在於政府和社會要營造對生小孩友善的環境。中央社記者吳哲豪彰化攝 106年12月28日

（中央社記者吳哲豪彰化28日電）彰化員榮醫院藥劑科主任聶幼安因生第六胎獲醫院補助10萬元，聶幼安說，要鼓勵大家生小孩關鍵不在於錢，重點在於政府和社會要營造對生小孩友善的環境，大家才敢生兒育女。



45歲的聶幼安和先生都在同一間醫院上班，最近才剛生下第六胎，員榮醫院因此依照院內的生育補助金辦法，頒發新台幣10萬元的補助金給聶幼安，許多院內員工都說聶幼安「勇氣可嘉」。



聶幼安和先生育有4男2女，老大今年14歲，最小的老六上個月才出生，聶幼安說，她和先生都很喜歡小孩，原本只計畫生3個，後來不小心生了第四個，幸好先生很貼心會幫忙做家事，加上娘家幫忙帶，才沒有後顧之憂。



聶幼安說，原本生3個的時候感覺很累，不過後來家庭成員陸續增加，哥哥姊姊會幫忙帶弟弟妹妹，也會幫忙分擔倒垃圾、洗碗等家事，她認為，現代人要生育，錢其實不是關鍵，因為她周邊的親朋好友也有人薪水不高一樣養了3個小孩。



聶幼安表示，政府為了提高生育率，不斷提出各項補助，不過年輕人還是不敢生；她認為，為了提高生育率，政府機關應該營造或提供一個對生育友善的環境，像是增加公立的托兒所或是放寬育嬰假等相關規定，已結婚的夫妻才能勇敢承擔起生兒育女的重責大任。1061228