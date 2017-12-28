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關鍵字： 周子瑜註冊率跨年役政署
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千奇百怪 毒品藏於郵票令人咋舌

發稿時間：2017/12/28 16:35

最新更新：2017/12/28 17:33

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高雄市「仿真毒品展示區」28日揭幕，展示偽裝成即溶咖啡包、仙楂餅、果凍等毒品，並由榮獲「全國反毒英雄」吳尚榮（圖）擔任專業導覽。中央社記者陳朝福攝 106年12月28日高雄市「仿真毒品展示區」28日揭幕，展示偽裝成即溶咖啡包、仙楂餅、果凍等毒品，並由榮獲「全國反毒英雄」吳尚榮（圖）擔任專業導覽。中央社記者陳朝福攝 106年12月28日

（中央社記者陳朝福高雄28日電）高雄市警方加強緝毒與反毒宣導，創新的「仿真毒品展示區」今天揭幕，所緝獲的毒品偽裝方法千奇百怪，有偽裝成即溶咖啡包、仙楂餅、果凍等，其中以郵票藏毒更令人咋舌。

「仿真毒品展示區」設於高雄市警察局少年警察隊，由警察局長何明洲與即將上任的高雄市毒品防制局長宋孔慨、毒品防制事務基金會執行長李宗憲等人揭幕，並由榮獲「全國反毒英雄」吳尚榮擔任專業導覽。

zoom in 高雄市「仿真毒品展示區」28日揭幕，展示偽裝成即溶咖啡包、仙楂餅、果凍等毒品，其中以郵票藏毒令人咋舌。中央社記者陳朝福攝 106年12月28日高雄市「仿真毒品展示區」28日揭幕，展示偽裝成即溶咖啡包、仙楂餅、果凍等毒品，其中以郵票藏毒令人咋舌。中央社記者陳朝福攝 106年12月28日

何明洲表示，高雄市警方緝毒和反毒不遺餘力，這個常設反毒宣導專區展示緝毒成果，並結合偽裝的毒品作為宣導教材，也開放學校等申請參觀，向下扎根反毒觀念。

何明洲指出，高雄市曾與便當連鎖店業者合作，將反毒宣導印製在便當盒蓋，成功達到「呷便當麥呷毒」的宣導。

「仿真毒品展示區」展示警方所緝獲的偽裝毒品，方法千奇百怪，有偽裝成巧克力、即溶咖啡包、仙楂餅、果凍等，吳尚榮表示，這些偽裝毒品不僅要規避警方查緝，更大的危險是容易讓學童和民眾在不知情的情況下誤食。

其中一款所緝獲的偽裝毒品竟是薄薄的郵票，讓參觀者百思不解，經吳尚榮解謎後都咋舌。他表示，毒品就溶解在郵票背面的背膠內，可供施用者取用。

常設的「仿真毒品展示區」供學校等申請參觀，吳尚榮說，如果學校或機關有需求，也會出擊到場提供偽裝毒品實體和解說，全力緝毒和反毒。1061228

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