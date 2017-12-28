水餃攤商夫妻罹癌 接訂單婉謝捐款

台南市永康區一對在市場賣水餃的夫妻先後罹癌，3名女兒常到攤位幫忙，附近攤商也主動協助包水餃，這個畫面被網友譽為美麗的風景。中央社記者楊思瑞攝 106年12月28日

（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市永康區一對在市場賣水餃的夫妻先後罹癌，3名女兒常到攤位幫忙，附近攤商也主動協助包水餃，消息曝光後，許多網友前往消費甚至捐款。夫妻兩人婉謝捐款，感謝顧客支持。



這一對在市場賣生水餃為生的林姓夫妻，先後被檢查出罹癌後，為3名就讀高中、國小的女兒生計一籌莫展。許多同市場的攤商在了解情況後，開始利用做生意的空檔，一邊幫忙林姓夫妻包水餃。



有民眾把這個場景PO到網路上分享，吸引大批網友關心訂購，還有不少人主動去當包水餃義工，甚至表明想捐款，給予幫助。就讀國小三年級的小女兒更在紙板寫下，「我們3個姐妹代表爸爸、媽媽感謝來自不同地方的愛心人士」。



林姓夫妻今天前往新化區公所領取愛心物資，並對購買水餃的顧客表達感謝。林太太說，最近有人檢舉他們有營利行為還接受捐款，導致一些困擾，也表示沒有接受外界捐款，訂購水餃就是很好的幫助。



新化區公所社會課指出，這對夫妻在台南市新化區租屋居住，去年先生罹患口腔癌後列為低收入戶。今年太太確診乳癌，改列二款低收入戶，全家每月可領補助約新台幣2萬6000多元。夫妻兩人已表明婉謝外界捐款，區公所仍會盡全力關心與幫忙。1061228