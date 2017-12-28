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關鍵字： 周子瑜註冊率跨年役政署
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機場噪音補助弊案 張國政無罪確定

發稿時間：2017/12/28 19:52

最新更新：2017/12/28 20:18

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前民航局長張國政（圖）被控涉及桃園機場噪音補助弊案，遭起訴圖利等罪，最高法院28日駁回檢察官上訴，張國政無罪確定。（中央社檔案照片）前民航局長張國政（圖）被控涉及桃園機場噪音補助弊案，遭起訴圖利等罪，最高法院28日駁回檢察官上訴，張國政無罪確定。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北28日電）前民航局長張國政被控涉及桃園機場噪音補助弊案，遭起訴圖利等罪，一、二審皆獲判無罪。最高法院今天駁回檢察官上訴，張國政無罪確定。

桃園地檢署於民國96年偵結本案，起訴張國政、前民航局副局長王德和、前桃園機場主任魏勝之、副主任劉創生等人，張國政遭求刑7年。

檢方起訴指出，交通部補助機場周邊噪音管制區內居民裝設隔音設備，但部分民眾與廠商私下協調，僅裝設冷氣機室內機空機殼即拍照申請補助；民航局官員與機場承辦人員睜一隻眼、閉一隻眼，讓補助案過關，前後撥補金額高達新台幣數千萬元。

檢方認為，張國政身為民航局長，對於當時航站環保科長曾以正式公文呈報，類似補助有違法圖利之嫌，卻仍維持照相驗收的原決議，認定張國政違法。

案經一、二審審理，張國政、王德和、時任噪音改善小組行政幹事陳琳琳、魏勝之、劉創生、桃園機場主任航務員李魯豫，都被法院認定犯罪嫌疑不足，判決無罪。檢察官上訴三審，今天遭最高法院駁回確定。

此外，4名噪改小組成員因驗收不實，護航居民詐領補助款，二審時遭判刑3月15日至4月不等，4人上訴最高法院也遭駁回，全案確定。1061228

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