/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
>rss

購買改裝中古車 上路2天自燃燒毀

發稿時間：2017/12/29 11:15

最新更新：2017/12/29 12:45

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
苗栗縣消防局指出，28日晚間接獲通報，國道1號南下135.5公里，苗栗至銅鑼路段傳出火燒車意外。36歲賴姓車主向國道員警表示，起火的自小客車在26日才以新台幣28萬元向中古車商購入，原本要開回雲林，隔天行駛到頭份就發生差速器爆裂，花了1萬多元修復，沒想到再次上國道，車輛竟起火燃燒。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 106年12月29日苗栗縣消防局指出，28日晚間接獲通報，國道1號南下135.5公里，苗栗至銅鑼路段傳出火燒車意外。36歲賴姓車主向國道員警表示，起火的自小客車在26日才以新台幣28萬元向中古車商購入，原本要開回雲林，隔天行駛到頭份就發生差速器爆裂，花了1萬多元修復，沒想到再次上國道，車輛竟起火燃燒。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 106年12月29日

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）36歲賴姓男子花了新台幣28萬購買一輛中古轎跑車，隔天即出現故障，花1萬多元檢修，原以為車輛已修復，再開上國道竟起火燃燒，整輛車付之一炬。

苗栗縣消防局指出，28日晚間接獲通報，國道1號南下135.5公里，苗栗至銅鑼路段傳出火燒車意外，公館與苗栗分隊前往搶救，抵達現場看到黃色的自小客車已變成一團火球。

苗栗消防分隊小隊長馮仕衢今天表示，當時火舌從車輛底盤不斷竄出，輪圈和後座幾乎都已燒毀，於是立刻拉出2條水線灌救，迅速控制火勢，所幸駕駛自行脫困，無人傷亡。

36歲賴姓車主向國道員警表示，起火的自小客車在26日才以28萬元向中古車商購入，原本要開回雲林，隔天行駛到頭份就發生差速器爆裂，花了1萬多元修復，沒想到再次上國道，車輛竟起火燃燒。

起火的自小客車車齡約15年，車輛尾翼明顯經過改裝，消防局火場鑑識小組經過勘察，不排除是車體零件故障引發火勢。

專業汽修廠呼籲民眾，應避免購買改裝過的中古車，若購買二手車，也要立即進行驗車，確保安全。1061229

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP