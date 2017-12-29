購買改裝中古車 上路2天自燃燒毀

苗栗縣消防局指出，28日晚間接獲通報，國道1號南下135.5公里，苗栗至銅鑼路段傳出火燒車意外。36歲賴姓車主向國道員警表示，起火的自小客車在26日才以新台幣28萬元向中古車商購入，原本要開回雲林，隔天行駛到頭份就發生差速器爆裂，花了1萬多元修復，沒想到再次上國道，車輛竟起火燃燒。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 106年12月29日

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）36歲賴姓男子花了新台幣28萬購買一輛中古轎跑車，隔天即出現故障，花1萬多元檢修，原以為車輛已修復，再開上國道竟起火燃燒，整輛車付之一炬。



苗栗縣消防局指出，28日晚間接獲通報，國道1號南下135.5公里，苗栗至銅鑼路段傳出火燒車意外，公館與苗栗分隊前往搶救，抵達現場看到黃色的自小客車已變成一團火球。



苗栗消防分隊小隊長馮仕衢今天表示，當時火舌從車輛底盤不斷竄出，輪圈和後座幾乎都已燒毀，於是立刻拉出2條水線灌救，迅速控制火勢，所幸駕駛自行脫困，無人傷亡。



36歲賴姓車主向國道員警表示，起火的自小客車在26日才以28萬元向中古車商購入，原本要開回雲林，隔天行駛到頭份就發生差速器爆裂，花了1萬多元修復，沒想到再次上國道，車輛竟起火燃燒。



起火的自小客車車齡約15年，車輛尾翼明顯經過改裝，消防局火場鑑識小組經過勘察，不排除是車體零件故障引發火勢。



專業汽修廠呼籲民眾，應避免購買改裝過的中古車，若購買二手車，也要立即進行驗車，確保安全。1061229