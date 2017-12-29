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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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妨害投票 嘉市議員郭文居褫奪公權定讞

發稿時間：2017/12/29 11:22

最新更新：2017/12/29 11:22

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（中央社記者蕭博文台北29日電）嘉義市議員郭文居被控於103年議員選舉中，虛偽遷徙戶籍製造選舉幽靈人口。最高法院今天依妨害投票正確罪，判處郭文居1年2月徒刑，緩刑4年，褫奪公權3年，全案定讞。

郭文居坦然認罪，但主張褫奪公權將使他喪失議員身分，而他身為職棒退役選手，也將因遭褫奪公權而無法到學校擔任教練，以工作權遭剝奪為由上訴三審，但最高法院認為上訴無理由，予以駁回。

台灣高等法院台南分院判決書指出，郭文居與妻子於民國103年，分別參加嘉義市東區市議員與東區長竹里里長選舉。郭文居夫婦為求增加得票數獲得勝選，透過助理協助12名民眾將戶籍遷入友人戶籍內。

台南高分院認為，郭文居等人不思以正當方式獲得勝選，竟以虛偽遷徙戶籍的方式，製造所謂投票部隊的選舉幽靈人口，但考量郭文居等人坦然認罪，頗具悔意，宣告緩刑。

郭文居二審遭判刑1年2月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定起一年內向公庫支付新台幣20萬元，褫奪公權3年。

案經郭文居上訴，最高法院今天駁回，全案定讞。1061229

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