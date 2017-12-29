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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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網友瘋傳性愛趴私密照 婦援會籲停止

發稿時間：2017/12/29 11:30

最新更新：2017/12/29 11:30

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（中央社記者余曉涵台北29日電）近日網路上瘋傳大量性愛趴的私密照，對此婦女救援基金會今天發出聲明呼籲民眾停止轉傳。婦援會表示，這是數位時代下性隱私權遭受侵害的嚴重問題，「拿別人的傷痛當笑話，你也是幫凶。」

近期網路上瘋傳大量的性愛趴私密照，甚至有網友肉搜當事者。對此婦女救援基金會今天發出聲明表示，網友應該自律，勿再追索當事人詳述細節，甚至下載、分享；社會大眾更應認識到，這是數位時代下性隱私權遭受侵害的嚴重問題，而非茶餘飯後閒聊嘲諷的話題，請停止以任何形式譴責被害人，更該被譴責的是將影像外流的加害者以及洩漏被害人個資的網友。

婦援會表示，許多網友們基於對女性身體窺探的思維，而不斷下載、分享、流傳，懇請網友們能夠同理這些被害女性她們擔心、害怕、難過，以及眼睜睜看著自己私密影像遭惡意散佈卻難以挽回的處境。

婦援會也提出4點呼籲， 一、請網友及社會大眾瞭解，這事件不是緋聞或八卦而是可能涉及刑法第235條散佈猥褻物品罪和第310條妨害名譽及信用罪，請網友們遵守「不點閱」、「不下載」、「不分享」、「不譴責被害人」四不原則。二、媒體及網友勿再過度追索被害人，或過度挖掘甚至詳細報導，避免造成二次傷害。三、請相關執法單位加強網路查緝，各界應正視這是一種隱私權遭受不當侵害的犯罪行為。四、「裸照外流不是你的錯」，鼓勵被害人勇敢求助，婦援會陪你一起度過。1061229

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