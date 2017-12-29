外國人申請自然人憑證 107年起享e化服務

（中央社記者劉建邦台北29日電）移民署今天說，在台居留的外國人從明年1月1日起，可透過申請外來人口自然人憑證查詢有無被禁止出國，不必親赴各服務站諮詢，也可享有相關e化服務。



內政部移民署統計，在我國居留的外來人口約82萬餘人，為讓外來人口感受到友善便民服務，從明年1月起開放持有核發晶片居留證正本及已取得外來人口自然人憑證的外國人（不含大陸地區及香港、澳門居民），可至移民署網頁查詢有無被禁止出國。



管制科科長孫鴻全受訪表示，各地服務站原本就有提供外國人持護照臨櫃查詢有無被禁止出國服務，若無違法是不會被禁止出國，新制上路後，外國人可透過網路查詢，但目前未包含大陸地區及香港、澳門居民，會依新制施行後成效評估是否擴大開放申請。



他說，外國人申請外來人口自然人憑證除可省下赴臨櫃查詢時間，還可享有自然人憑證e化服務，像申辦入出國日期證明書、網路報稅等服務，相關內容可至內政部憑證中心網站查詢。



孫鴻全表示，年滿18歲以上的外來人口只要攜帶移民署核發晶片居留證正本，到各服務站臨櫃驗證身分就可完成申請外來人口自然人憑證，並在15日內持憑證申請單至內政部憑證管理中心網址辦理繳費、領證等事宜，工本費為新台幣275元。1061229