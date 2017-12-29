夜衝日月潭爬山 騎士逆向撞貨車身亡

大湖警分局員警指出，29日上午7時許，新北市37歲朱姓男子騎乘機車行經台3線南下135.5公里路段，偏離主線車道，在北上車道與39歲陳姓男子駕駛的大貨車迎面對撞，朱男頭部遭受重創，被送往醫院急救，宣告不治。中央社記者管瑞平攝 106年12月29日

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）新北市37歲朱姓男子，今天凌晨和友人相約各自騎乘機車，前往南投日月潭爬山，行經台3線苗栗大湖路段，疑似精神不濟，逆向衝撞大貨車，送醫傷重不治。



大湖警分局員警指出，這起意外發生在上午7時許，朱男騎乘機車行經台3線南下135.5公里路段，偏離主線車道，在北上車道與39歲陳姓男子駕駛的大貨車迎面對撞，朱男頭部遭受重創，被送往醫院急救，宣告不治。



大貨車陳姓駕駛表示，當時看到原本騎在南下車道的機車騎士「應該睡著了，一直偏過來」，他已經趕緊煞車，但還是無法避免和機車發生對撞。



警方調查，朱男原本和林姓友人相約凌晨2時許各自騎乘機車，從土城出發要前往南投日月潭爬山，沿著台3線南下，進入苗栗縣境時還曾經休息吃早餐，不料，行經135.5公里處發生意外。



警方目前已排除雙方酒駕嫌疑，詳細事故原因及肇事責任歸屬，有待進一步調查釐清。1061229