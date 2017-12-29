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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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債務糾紛案開庭 陳盈潔：沒犯罪沒做壞事

發稿時間：2017/12/29 14:22

最新更新：2017/12/29 14:22

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（中央社記者王揚宇台北29日電）台北地方法院今天開庭審理藝人陳盈潔捲入債務糾紛案；陳盈潔今天到庭指出，人在做天在看，她沒有做壞事，也沒有犯罪。法官諭知明年1月26日將開庭勘驗當時的偵訊光碟。

陳盈潔庭訊時指出，沒有在本票上偽造妹妹的簽名，沒有犯罪；本案邱姓自訴人則反駁陳盈潔的說法不合邏輯。

陳盈潔被控涉嫌在民國100年間因經濟原因須要錢周轉，向一名演藝圈友人借款新台幣280萬元，但友人要求除陳盈潔外，須再找一人為共同發票人具名。

陳盈潔找胞姊幫忙當共同發票人，友人認為不符資格拒絕，陳盈潔涉嫌教唆胞姊簽小妹的姓名，才順利拿到借款。

陳盈潔因此被控涉犯教唆偽造有價證券罪，今年9月遭檢方起訴，台北地院今天二度開庭審理。1061229

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