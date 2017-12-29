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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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專打詐騙集團 警署執行斬手行動抓車手

發稿時間：2017/12/29 15:44

最新更新：2017/12/29 17:19

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內政部警政署執行中央指示，針對緝毒、打詐及掃黑制定新防制策略，刑事局29日召開記者會說明打擊詐騙成果，署長陳家欽（左2）下午也親赴刑事局頒獎給執行行動警員。中央社記者劉建邦攝　106年12月29日內政部警政署執行中央指示，針對緝毒、打詐及掃黑制定新防制策略，刑事局29日召開記者會說明打擊詐騙成果，署長陳家欽（左2）下午也親赴刑事局頒獎給執行行動警員。中央社記者劉建邦攝　106年12月29日

（中央社記者劉建邦台北29日電）刑事局今天公布代號斬手行動的全國查緝詐騙車手專案成果，3天緝獲169名車手、10名車手頭，警政署長陳家欽表示，車手就是詐騙集團手腳，「斬手」行動將持續進行。

警政署為執行中央指示，針對緝毒、打詐及掃黑制定新防制策略，刑事局召開記者會說明打擊詐騙成果，署長陳家欽下午赴刑事局頒獎給執行行動警員。陳家欽說，從25日到28日執行全國同步查緝詐騙車手行動，車手到案後，警方會立即凍結資金，不讓被害人金額遭盜領，就是要保障民眾不會受害。

陳家欽強調，車手就是詐騙集團手腳，將持續進行「斬手」行動，刑事局會結合各地警局查緝車手到案，讓資金無法回流詐騙集團，瓦解詐騙機房，這是新的打擊詐騙策略。

刑事局打擊詐欺犯罪中心研究員詹志文表示，經統計，去年詐欺犯罪案受理件數比民國104年增加2003件，今年執行「打防並舉」，全台警局發揮合作專打詐騙，今年1月1日至12月24日受理詐欺犯罪案較去年下降688件。

詹志文說，執行斬手專案期間共逮捕169名車手、10名車手頭，其中拘提到案車手151名、逮捕28名現行犯。

他表示，經分析詐騙車手盜領地點以金融機構聚集都會區或車站附近最多，比較不會到鄉間提領，且車手被逮後須負刑事、民事責任，警方也會協助被害人向車手要求民事賠償，呼籲民眾勿擔任車手。

詹志文說，對於專案期間尚未緝獲車手影像會上傳到刑事局網站，呼籲民眾上網查看，若指認車手成功，每1名車手提供新台幣1萬元獎金，也希望院檢支持提高對詐欺車手刑度。1061229

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