斗六藝品店鬥毆致重傷 主嫌投案

發稿時間：2017/12/29 16:33
最新更新：2017/12/29 17:23
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（中央社記者江俊亮雲林縣29日電）雲林縣斗六市27日傍晚發生藝品店鬥毆案，造成39歲男子腦網膜出血、手腳骨折、骨盆斷裂；40歲黃姓主嫌自知難逃法網，今天連同兩名共犯向警方投案，坦承下手過重。雲林縣警察局斗六分局今天發布新聞稿指出，斗六市萬年路某家藝品店27日傍晚突遭分乘5輛車的10餘人闖入，以棍棒圍毆屋內4人，其中39歲黃姓男子傷勢嚴重，目前仍在加護病房觀察，未脫離險境。經警方調查後，掌握住在斗南鎮的40歲黃姓男子涉有重嫌，於是向雲林地檢署聲請拘票查緝相關涉案人員；繼昨天查緝4名涉案人到案後，黃姓主嫌今天連同另兩名共犯向警方投案，前後已有7人到案。警方指出，經查黃姓主嫌今年8月曾前往斗六市一家KTV喝酒，酒後與業者發生口角，被圍事的多名男子圍毆成傷，當時黃男曾報上自己名號，仍被打到住院近兩週才出院。警方說，黃姓主嫌萌生報復之心，27日教唆同行友人前往斗六市萬年路對方聚集處討回公道，卻因下手過重，造成其中一人傷重住加護病房，另外3人也有手、腳骨折等不一的傷勢。警方表示，黃姓主嫌投案後，坦承因衝動鑄成大錯，又因遭警網密集查緝，自知法網難逃，因此主動向警方投案。經警方詢問已到案7人，都坦承不諱，全案依法移送雲林地檢署偵辦。1061229
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