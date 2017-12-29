累犯行搶計程車 砍傷司機和警員

曾兩次搶劫計程車司機的張姓男子（圖）29日在屏東恆春鎮台26線再度搶劫並且砍傷計程車司機及到場員警，落網後被依強盜罪等移送。（恆春警方提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年12月29日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）曾2次搶劫計程車司機的張姓男子今天在屏東恆春鎮台26線再度搶劫並且砍傷計程車司機，警方據報前往現場，一名警員也被砍傷，所幸司機警員都無大礙，張男被依強盜罪移送。



警方調查指出，39歲的張姓男子昨天從基隆搭乘客運南下高雄，今天早上搭乘蕭姓司機駕駛的計程車到屏東車城鄉訪友，沒想到友人半年前又入獄，張嫌從友人家中拿菜刀上車，要司機四處繞路，司機覺得不對勁時，張嫌拿出菜刀恐嚇司機交出現金。



警方說，司機向張嫌表示沒錢，張嫌竟持刀砍殺司機頭部，司機逃出車外，並以車上的扳手抵檔，還是被砍傷頭部及左手，連扳手都被張嫌搶走，路人見狀報案，警方也即時趕到，張嫌竟然還持刀砍向員警，其中楊姓員警閃避不及被砍傷右胸，仍奮不顧身與其餘員警合力制伏張嫌。



警方表示，張嫌是中北部計程車大盜，專門伺機強盜計程車，民國92年及96年分別在新北市及雲林縣強盜計程車得逞，遭判處4年7月及6年的有期徒刑，今年1月2日出獄，還在監護保安處分期間內，就又故技重施強盜計程車。



警方依強盜殺人、妨害公務罪嫌將張嫌移送屏東地檢署偵辦。1061229



