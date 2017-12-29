掉手機免煩惱 北市警設平台找失物

（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市警察局今天宣布，明年1月1日起，在警局主網站正式啟用「拾得手機招領整合平台」專區，民眾只要掉手機，可透過平台搜尋遺失手機。



台北市警局刑警大隊發布新聞稿表示，為協助民眾在公共場所或搭大眾運輸工具及計程車不慎遺失手機，經籌備近二個月，在市警局主網頁設置「拾得手機招領整合平台」專區，明年1月1日正式啟用運作。



刑警大隊大隊長李文章表示，民眾的手機遺失或遭竊都可向警察機關報案，並提供該手機序號（IMEI碼）供受理員警輸入建檔，只要有人拾獲並送交各警察機關處理，受理員警可進入「內政部警政署拾得遺失物管理系統」輸入拾得手機「序號」並勾稽報案系統，如有報案紀錄或被拾得，就能輕易找到遺失人並通知領回。



警方說，平台啟用後，民眾只要遺失手機，進入北市警局首頁主題專區中點選「拾得手機招領整合平台專區」，就可連結警政署拾得遺失物公告招領系統查閱，一站到位輕易瀏覽或檢索招領訊息。



警方呼籲，民眾拾獲他人遺失手機或物品，切勿占為己有，應送交警察機關或公共場所管理機關處理，以免觸犯刑法侵占遺失物罪。1061229