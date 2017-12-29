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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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台北市跨年晚會 警：嚴禁攜帶告白氣球

發稿時間：2017/12/29 18:34

最新更新：2017/12/29 18:34

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（中央社記者劉建邦台北29日電）過2天就跨年，台北市信義警分局今天指出，針對「台北最HIGH新年城跨年晚會」設置員警維安外，並嚴格管制空拍機和禁止攜帶「告白氣球」或一般氣球，若販售氣球將開罰。

台北市警察局信義分局督察組組長謝如孟受訪表示，為迎接2018年，北市府規劃「2018台北最HIGH新年城跨年晚會」，預計將有大批民眾湧入信義區。

他指出，信義分局將從跨年晚會前起至晚會落幕為止，和維安特勤隊組反恐打擊部隊，針對會場周邊滴水不漏偵蒐清查，為防止有心人士以大型車輛惡意闖入會場，跨年晚會當日自晚間6時起，依北市府公告擴大大貨車及聯結車等大型車輛管制範圍，並在重要路口設置車輛攔阻器。

謝如孟說，近年來空拍機普及，跨年晚會當天嚴禁未經申請許可的空拍機，現場也會設置空拍機攔截槍，且許多活動場合出現的「告白氣球」（又稱發光氣球）或一般氣球，晚會現場將嚴格管制禁止販售及攜帶進入，警方會針對周邊販售氣球的攤販嚴格取締，會先規勸，若不理會就開罰。1061229

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