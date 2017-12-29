頂新油品案二審辯論終結 107年4月宣判

（中央社記者蘇木春台中29日電）台中高分院審理頂新油品案，今天最後辯論，檢方指出，頂新公司明知油品不佳，卻還是扣款允收；頂新前董事長魏應充則答辯「沒有這樣的過失」。全案將在明年4月宣判。



頂新公司民國104年被指控從越南大幸福公司進口豬油、牛油等飼料油，提煉成食用油後販售，魏應充等6人被彰化地方法院檢察署依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴。



彰化地方法院一審法官認為，無法證明頂新公司採用問題原料，判處魏應充等人無罪。案件經檢方上訴，台灣高等法院台中分院25日到29日召開審理庭，魏應充等6名被告與辯護律師出庭。



今天審理庭進入最後辯論，台中高分檢檢察官李慶義在庭上出示頂新公司前總經理陳茂嘉於103年到越南參訪大幸福公司的評鑑報告，指出魏應充批示陳前往勘查，結果油脂不符合標準，且廠內有異味及髒亂，魏應充還是將大幸福列為「戰略夥伴」。



李慶義指出，大幸福公司為飼料油廠商，販賣給頂新公司的也都是飼料油，利用造假的檢驗報告，有時以飼料油進口，有時以食用油進口，頂新公司明知道油品品質不佳，卻還是扣款允收。



魏應充在答辯時表示，「我經營一向重視品質，沒有這樣的過失」，並透過律師出示在獄中以書法寫下的「俯仰無愧、爭取清白」等字。



魏應充的委任律師余明賢說，魏應充身兼17家公司董事長，企業是分層負責，不會對年營業額新台幣2000萬元的公司下達採購。



頂新公司委任律師羅閎逸指出，頂新自越南進口的豬油，並無摻偽假冒，從採購、進口到成品，都經過衛生主管機關的抽驗合格。陳茂嘉答辯時表示，他到越南是做市場投資考察，並未在會議上報告油品品質不佳，也沒有決定採購。



案件審理直到晚間7時才言詞辯論終結，台中高分院合議庭審判長洪曉能諭令，全案將在107年4月27日上午宣判，法官詢問魏應充是否出庭聽判，他當庭拒絕。1061229