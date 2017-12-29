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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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被指查黨產要消滅國民黨 北檢駁斥

發稿時間：2017/12/29 20:21

最新更新：2017/12/29 20:21

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（中央社記者王揚宇台北29日電）媒體報導「國民黨：蔡政府鋪天蓋地要消滅國民黨—查黨產15次5檢輪流伺候」，北檢晚間發布新聞稿澄清並無此事，也說相關偵查作為是出於案件需要，也採最小侵害方式進行。

台北地檢署新聞稿指出，北檢從未搜索中國國民黨黨部，而偵辦「105年度他字第7829號」案件是由民眾告發、依案情發展及進度，向國民黨調取相關資料4次，搜索中央投資股份有限公司1次、向中投公司調取相關資料6次，相關偵查作為均是出於案情所必要，且採取最小侵害方式，並無所謂「鋪天蓋地要消滅國民黨」的情形。

北檢表示，在12月22日發布的新聞稿中也有提到，北檢於12月21日指派檢察事務官至國民黨黨部進行資料的翻查掃描，是「應國民黨所請」而前往，並在國民黨安排的黨部會議室，由該黨提供掃描設備，檢察事務官於掃描案情所需資料後即行離去。

北檢指出，至於媒體報導所指相關人士質疑諸如「前總統李登輝擔任黨主席時代，也處分黨產」、「世界基金會也曾是國民黨黨產」等事，如果認為這涉及刑事不法，可依法提出告發，北檢即分案由檢察官秉持公正客觀立場詳加調查。1061229

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