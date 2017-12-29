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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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涉詐助理費 台南市議員陸美祈遭訴

發稿時間：2017/12/29 20:27

最新更新：2017/12/29 20:27

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（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市議員陸美祈涉嫌利用鄭姓友人妻女詐領助理費，6年詐領新台幣491萬餘元，陸美祈也坦承犯行，台南地方法院檢察署今天偵結起訴，建請量處適當刑度。

根據南檢起訴書，陸美祈和鄭男是朋友，鄭男也曾協助陸美祈參選第1屆台南市議員；陸美祈自民國99年12月起利用鄭男的不知情妻女詐領助理費，鄭妻每月薪資從3萬2000元開始升至6萬7000元，鄭男的女兒月薪2萬5000元。

陸美祈連任台南市議員，持續6年詐領助理費，詐領總額為491萬餘元。南檢偵辦後，陸美祈和鄭男坦承犯行，且繳回詐領所有款項。

南檢以陸美祈及鄭男犯後態度良好，深表悔悟，建議量處適當刑度。1061229

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