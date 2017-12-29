台中地院傳將有恐攻 院方：純屬謠言

（中央社記者蘇木春台中29日電）台中地方法院網站留言板，日前有網友張貼訊息，表示有線報指有案件當事人揚言，欲持危險物品對院內同仁恐怖攻擊，院方要求法警加強巡邏。院方說，純屬謠言，並未有相關線報。



台中司法大廈管理委員會主任委員李慶義受訪表示，11月期間因司法大廈進行防震及防水補強工程，院內施工人員出入複雜，才因此要求加強門禁，未接獲相關線報。



台灣台中地方法院網站數位留言板，日前有網友貼文，指稱線報揭露有案件當事人揚言，欲持危險液體或化工爆裂物，對院內值勤同仁不利，進行恐怖攻擊。網友說，消息卻疑似遭到掩飾，對司法大廈內近3000名法官、檢察官等員工，大多數卻都不知道自己身陷危險，只能以法警加強巡邏來因應。



李慶義指出，司法大廈平時是開放性空間，但部分區域是管制區，因施工期間管制較為困難，才會要求法警加強巡邏，避免意外發生。1061229