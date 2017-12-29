難民法草案遭凍一年多 台權會盼速協商

（中央社記者蔡佳伶台北29日電）台權會今天表示，應重新檢視凍結一年多的難民法草案，爭議性條文應盡速召開朝野協商討論，推進立法進程。移民署則說，雖草案還在立院，但若有個案，會依相關法律並參酌難民法草案精神，做相關處置。



台灣人權促進會今天在立法院舉行人權論壇，邀請專家及官員共同探討難民議題。



中央研究院法律學研究所研究員廖福特表示，台灣過去是難民輸出國，最主要是政治難民，透過他國保護才能生存下來，台灣若要更進步地發展，應從難民輸出國變難民保護國，善盡做為地球村的一份子；除非不想面對、也不願善盡在國際上保護人權的角色，把自己定位為這麼低階的國家。



他表示，台灣目前沒有國內法規範，不能保護難民和無國籍人，無法行使庇護，應儘快讓難民法草案通過，才能更完善地盡到對這些人的保護。



台灣人權促進會表示，立法院自2011年就開始討論難民法，去年7月14日，立院內政委員會初審通過難民法草案，但過去這一年多來，修法進程停滯不前。



台權會秘書長邱伊翎說，這個當初只花了90分鐘審查的草案，至今沒被拿出來做任何討論和審查，是非常不負責任的做法；如果執政黨是在乎人權和民主價值的政黨，更應有責任把草案拿出來進一步討論。



她表示，難民法草案已經被凍結一年多，應該重新檢視初審通過的條文，如有爭議的條文應透過朝野協商、提修正動議等方式進行修正，加速難民法草案法制化作業。



移民署國際及執法事務組簡任秘書張文秀在會中說，難民法草案去年送交立院，已通過初審，移民署尊重立院審議安排；雖然草案還在立院，但若有個案，移民署會依現行相關的法律規定和參酌難民法草案精神及國際人權兩公約規定，來做相關處置。



出席的大陸委員會法政處研究委員何達仁表示，現行「台灣地區與大陸地區人民關係條例」已有規定，大陸地區人民可用政治考量申請庇護。



他說，雖然難民法草案還在審查中，但透過難民法立法過程，可看見政府展現對難民議題的立場，陸委會就是依法行政，不會有預設立場。法案通過前，陸委會會基於國際人權公約或相關草案的精神，和移民署共同審查。1061229