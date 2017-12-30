台北跨年維安 出動偵爆犬空拍機攔截槍

台北市信義警分局30日表示，針對「2018台北最HIGH新年城跨年晚會」會部署1100名警力，並有偵爆犬在現場輪替服勤。中央社記者劉建邦攝 106年12月30日

（中央社記者劉建邦台北30日電）跨年將到，台北市警察局信義分局今天表示，針對「台北最HIGH新年城跨年晚會」部署逾千名警力維安，現場並有7隻偵爆犬服勤，也會設置空拍機攔截槍，並嚴禁任何氣球入場。





台北市政府警察局信義分局30日在北市府跨年晚會活動舞台後方舉行記者會，說明跨年晚會維安部署，並指出將嚴格管制禁止販售及攜帶「告白氣球」或一般氣球。中央社記者劉建邦攝 106年12月30日

台北市信義警分局上午在北市府跨年晚會活動舞台後方開記者會，說明跨年晚會維安部署。副分局長陳少旭表示，信義分局將從跨年晚會前起至晚會落幕為止，派員警針對會場周邊滴水不漏偵查，預計出動1100名警力，包含分局員警、保安機動警力和維安特勤隊等。



為防止有心人士駕駛大型車輛惡意闖入會場，跨年晚會當日自晚間6時起，依北市府公告擴大大貨車及聯結車等大型車輛管制範圍，並在重要路口設置車輛攔阻器。



陳少旭表示，除在晚會現場派駐警力外，還有偵爆犬在現場輪替服勤，針對會場周邊易藏匿爆裂物的角落清查，跨年晚會當天嚴禁使用未經申請許可的空拍機，為防意外，現場將設置空拍機攔截槍。



他說，至於許多活動場合出現的「告白氣球」（又稱發光氣球）或一般氣球，晚會現場將嚴格管制禁止販售及攜帶進入，並針對周邊攤販取締。1061230