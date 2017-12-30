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關鍵字： 國道路況跨年周子瑜註冊率
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收費處理胚胎亂丟溪中 禮儀公司員工法辦

發稿時間：2017/12/30 13:41

最新更新：2017/12/30 13:41

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（中央社記者蘇木春台中30日電）台中一名懷孕婦女自然流產後，未成形的胚胎交由醫院合作的禮儀公司處理，王姓禮儀公司員工卻將胚胎丟棄在旱溪康橋流域，經民眾拾獲報案，警方循線逮捕王男，訊問後依法送辦。

台中霧峰警分局國光派出所副所長紀明仁今天受訪表示，27日下午3時多接獲民眾報案，指出在台中市大里區旱溪康橋流域，拾獲一個外觀印有蓮花圖案的紙箱，發現箱內裝有未成形的胚胎、布娃娃等物品。

警方獲報後，在拾獲地點周邊擴大追查，訪查10多家診所與醫院後，當天晚間查出胚胎是來自一家醫院，經由合作的禮儀公司處理。

家屬向警方表示，婦人因懷孕18週子宮劇烈收縮，到醫院安胎失敗後流產，胚胎交由醫院合作的禮儀公司業者處理，對方收費新台幣3500元，表示會協助誦經及後續處理，沒想到卻是這種結果。

在禮儀公司兼職的26歲王姓男子到案表示，他當天因趕著上班，才會把受委託處理的胎兒丟棄在旱溪中。警方訊問後將王男依違反廢棄物清理法函送法辦，檢察官將會同法醫相驗胎兒遺體。

醫院發布新聞稿表示，依規定18週的胎兒會以醫療廢棄物處理，因家屬希望辦理後事，才會委由禮儀公司處理，院方得知訊息深感震驚與不捨，並積極配合警方調查，醫院決定中止與禮儀公司間的合作關係。1061230

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