PO文跨年夜北車放炸彈 警方逮人

（中央社記者劉建邦台北30日電）一名網友在臉書留言「跨年夜要在台北車站放炸彈」，鐵路警察局今天上午接獲北市警轉報後，掌握徐姓男子身分並赴住家逮人。徐男遭逮後稱因心情不佳才留言。



鐵路警察局台北分局發布訊息表示，上午7時55分轉自台北市警察局勤務指揮中心受理網路報案，指有網友在網路社團留言「跨年夜那天我會在台北車站放置一枚炸彈」。



台北分局偵查隊獲報立即過濾，並查出嫌疑人身分，偵查隊長黃明福立即率員赴徐男住處，並在8時35分通知值班警員加強台北車站安全維護。



警方聯繫基隆地檢署檢察官後，上午11時40分到徐男住處查訪拘提到案。徐男警訊坦承是因玩網路遊戲與網友吵架，一時心情不佳才會在臉書社團留下恐嚇訊息，不會像留言所稱在台北車站放置炸彈，並同意配合調查。1061230