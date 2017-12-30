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民進黨中市黨部被貼符 警方採證偵辦中

發稿時間：2017/12/30 14:00

最新更新：2017/12/30 14:00

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（中央社記者蘇木春台中30日電）民進黨台中市黨部大門與騎樓，今天上午被民眾發現貼滿符咒，警方獲報到場採證，並取下近200張符咒，且在現場採集到數枚指紋，正調閱周邊監視器，將依違反社會秩序法偵辦。

台中豐原警分局今天表示，上午7時多接獲民眾報案，指位於台中市豐原區南陽路的民主進步黨台中市黨部，門口騎樓以及鐵門上全被貼滿黃色符咒，警方獲報後立即到場採證。

張貼的符咒約近200張，符咒寫有「寧信世上有鬼，不願相信立委的嘴」、「九天應元過勞退散大天尊到此封印」等文字。黨工表示，立法院昨天處理勞基法修法等相關法案，可能民眾因此引發不滿貼符咒抗議。

警方表示，經調閱周邊監視器及訪查住戶，推估嫌犯約在凌晨2時至6時這段時間犯案，現場採集到數枚可疑指紋，但沒有錄下犯案過程，正擴大調閱監視器極偵辦中，將依違反社會秩序法偵辦。1061230

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