/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 國道路況跨年周子瑜註冊率
>rss

PO文北車放炸彈 恐嚇公眾罪最重判2年

發稿時間：2017/12/30 15:59

最新更新：2017/12/30 16:21

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
鐵路警察局台北分局30日上午獲報，有民眾在網路留言「跨年夜那天我會在台北車站放置一枚炸彈」，隨即組專案小組偵辦，掌握基隆的24歲徐男（中）涉案，訊後依恐嚇公眾罪嫌函送檢方偵辦。中央社記者劉建邦攝　106年12月30日鐵路警察局台北分局30日上午獲報，有民眾在網路留言「跨年夜那天我會在台北車站放置一枚炸彈」，隨即組專案小組偵辦，掌握基隆的24歲徐男（中）涉案，訊後依恐嚇公眾罪嫌函送檢方偵辦。中央社記者劉建邦攝　106年12月30日

（中央社記者劉建邦台北30日電）24歲徐姓男子在網路PO文「跨年夜那天我會在台北車站放置一枚炸彈」，鐵路警察局今天獲報後，掌握徐男在基隆住家後前往逮人，訊後依恐嚇公眾罪嫌函送檢方偵辦。

刑法第151條規定，以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處2年以下有期徒刑。

警方說，將持續加強站區安全維護工作外，也呼籲民眾勿任意在網路發表聳動文章，以免觸法。

鐵路警察局台北分局偵查隊隊長黃明福表示，上午近8時接獲台北市警察局勤務指揮中心轉報，有民眾在網路留言「跨年夜那天我會在台北車站放置一枚炸彈」，隨即組專案小組偵辦。

警方調IP位置後，掌握住基隆的24歲徐男涉案，隨即赴徐男在瑞芳區的租屋處查訪。目前以打零工為業的徐男初步供稱，因玩網路遊戲與網友吵架，一時心情不佳才會在臉書社團留恐嚇訊息，不會像留言所稱要在台北車站放炸彈。

黃明福表示，徐男被帶回偵詢後坦承，因工作不順利、和網友吵架，才會憤而留言。經調查，徐男沒有製造爆裂物的背景，住家內也沒有相關物品，徐男事後感到後悔，警訊後依恐嚇公眾罪嫌函送基隆地檢署偵辦。1061230

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1224-1230）

一週重要新聞影像回顧（1224-1230）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP