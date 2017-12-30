PO文北車放炸彈 恐嚇公眾罪最重判2年

鐵路警察局台北分局30日上午獲報，有民眾在網路留言「跨年夜那天我會在台北車站放置一枚炸彈」，隨即組專案小組偵辦，掌握基隆的24歲徐男（中）涉案，訊後依恐嚇公眾罪嫌函送檢方偵辦。中央社記者劉建邦攝 106年12月30日

（中央社記者劉建邦台北30日電）24歲徐姓男子在網路PO文「跨年夜那天我會在台北車站放置一枚炸彈」，鐵路警察局今天獲報後，掌握徐男在基隆住家後前往逮人，訊後依恐嚇公眾罪嫌函送檢方偵辦。



刑法第151條規定，以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處2年以下有期徒刑。



警方說，將持續加強站區安全維護工作外，也呼籲民眾勿任意在網路發表聳動文章，以免觸法。



鐵路警察局台北分局偵查隊隊長黃明福表示，上午近8時接獲台北市警察局勤務指揮中心轉報，有民眾在網路留言「跨年夜那天我會在台北車站放置一枚炸彈」，隨即組專案小組偵辦。



警方調IP位置後，掌握住基隆的24歲徐男涉案，隨即赴徐男在瑞芳區的租屋處查訪。目前以打零工為業的徐男初步供稱，因玩網路遊戲與網友吵架，一時心情不佳才會在臉書社團留恐嚇訊息，不會像留言所稱要在台北車站放炸彈。



黃明福表示，徐男被帶回偵詢後坦承，因工作不順利、和網友吵架，才會憤而留言。經調查，徐男沒有製造爆裂物的背景，住家內也沒有相關物品，徐男事後感到後悔，警訊後依恐嚇公眾罪嫌函送基隆地檢署偵辦。1061230