父猝死母中風 國小獨生女頓失依靠

影片來源：中央社

（中央社記者黃旭昇新北30日電）擔任保全的詹姓男子昨晚騎機車從安親班接女兒下課後，前往安養院探視中風妻子的途中，疑似心肌炎引發身體不適倒地，路人協助報警送醫仍不治，獨留小四女童頓失依靠。



新北市府消防局勤務中心29日晚間8時34分接獲報案有騎士自摔，警消前往板橋區和平路與干城路口的客運總站前，救護詹姓男子。當時，詹男意識昏迷，緊急送往亞東醫院，不過到院後呈現無呼吸心跳等生命跡象，急救後不治。檢方今天下午相驗，遺體發還家屬。



板橋警察分局交通副分隊長黃春龍今天下午受訪表示，詹男騎機車前往中和區的安親班，接送就讀國小四年級的女兒，一起買晚餐及藥品，要送給中風在床的妻子。



黃春龍說，機車沿板橋干城路往廣權路方向行駛，騎到和平路口時，詹男突然感到身體不適，將機車停下來短暫休息。後來繼續騎車不到3秒鐘，突然連人帶車倒地不起。女兒在旁急著大喊救命。



當時對向正好一輛604公車停靠。目擊現場的35歲的陳姓女子今天下午受訪表示，她下了公車看到機車倒地，立刻與另一名路人協助扶起詹男，同時報警。消防人員到場趕緊將病患抬上擔架送醫。



詹姓男子送醫仍宣不治，警方下午報請檢察官及法醫相驗。警方表示，法醫初步相驗死者白血球數過高，疑似感冒、身體狀況欠佳引發心肌炎，家屬對死因無意見。



詹男女兒向警方表示，她爸爸到安親班接她後，繞去板橋重慶路買藥給媽媽，要送到和平路媽媽所住的安養院，但中途爸爸身體很不舒服，短暫休息往前騎，不到3秒就忽然跌倒，口吐白沫。



詹男在中和區一家廠房擔任保全，上班時間很長。家屬今天下午到現場招魂，由於詹男意外死亡，他的妻子又中風住院，就讀小學四年級的女兒頓失依靠，警方也聯繫市政府社會局社工協助關懷。1061230