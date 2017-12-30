攜毒騎車夜遊 逃逸外勞被逮

發稿時間：2017/12/30 17:13
最新更新：2017/12/30 17:20
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（中央社記者張榮祥台南30日電）台南2名越南籍外勞昨天深夜未戴安全帽共騎機車出遊遭攔檢，其中1人報假名企圖矇混遭警方識破，不僅被搜出毒品，還查出是逃逸外勞，另1人也坦承吸毒，兩人都遭移送法辦。台南市永康分局永康派出所所長劉展志今天告訴中央社記者，警方昨晚11時許在永康區永二街執行取締酒駕勤務時，發現2名男子未戴安全帽共騎機車，立刻攔檢。機車騎士是23歲的越南籍阮姓逃逸外勞，當時他向警方報上同鄉的名字，企圖矇混過關，警方透過仲介公司連繫，查出阮男冒充的同鄉，正在公司宿舍未外出，仲介公司還派人到場指認，拆穿阮男的謊言。阮男不只被查出是今年8月逃逸的外勞，還被搜出安非他命；同車的24歲另一名阮姓外勞，雖未被搜出毒品，卻也坦承吸毒。警方訊後，依毒品等罪嫌移送台南地方法院檢察署偵辦。1061230
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