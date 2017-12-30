廟內參拜遭線香燙傷 她捐和解金做公益

一名楊姓女子（右）日前到台中樂成宮參拜遭侯姓女大生不慎燙傷，案件經台中地檢署依過失傷害罪起訴，雙方達成和解。楊女30日說，將把和解金捐助陽光基金會。中央社記者蘇木春攝 106年12月30日

（中央社記者蘇木春台中30日電）楊女今年8月在台中樂成宮參拜，遭侯姓女大生持線香燙傷臉部，台中地檢署10月依過失傷害罪起訴侯女。12月雙方達成和解，侯女緩起訴。楊女則說，將把和解金捐助陽光基金會。



楊姓女子今天表示，民國106年8月2日她到台中市東區的樂成宮參拜，她當時站立在侯姓女大生左前方，轉頭離開時，右臉遭女大生手持的線香燙傷，造成二度燒燙傷。



楊女就醫後，醫師囑咐傷口疤痕治療需要6個月，且必須做醫學美容治療。事發後雙方在樂成宮調解，原本協議以新台幣3萬6000元和解，但女大生與家屬表示只有能力賠償2萬元，因此調解不成。



侯女家人並請楊女透過法律途徑解決，案件經台中地方法院檢察署審理，10月20日侯女被檢方依過失傷害罪嫌起訴。



雙方之後在12月6日談妥以6萬6000元達成和解，楊女決定撤告，台中地檢署簡易判決緩起訴。楊女表示，她願意將和解金捐給陽光基金會，希望幫助更多需要幫助的人。1061230