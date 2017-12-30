護女友推倒醉漢 男判拘役10日定讞

（中央社記者蕭博文台北30日電）一名溫姓男子懷疑連姓男子對其女友毛手毛腳，出手推倒顯有醉態的連男，導致連男身體多處受傷。高院考量溫男已賠償新台幣7萬元，依傷害罪判處拘役10日，緩刑2年，全案定讞。



台灣高等法院判決書指出，溫姓男子105年6月9日晚間，於新北市土城區住處聽到女友在公車站呼救，下樓查看，發現女友以手指指向連姓男子並哽咽不語，懷疑連男對女友毛手毛腳，氣得將連男推倒在地。



連姓男子對溫姓男子提出傷害告訴，新北地方法院一審依傷害罪，判處溫男拘役10日。溫男提起上訴，辯稱雖推開連男，但連男是在跌坐花台後，欲起身才跌倒受傷。



高院承審合議庭認為，溫姓男子的女友證稱男友推開連姓男子與連男跌倒在地，幾乎同時發生，另參酌連男手部並無任何防護傷勢，應是突遭外力推倒才受傷，並非失足跌傷。而溫男坦承當時聞到連男身上有酒氣，不顧連男平衡力不佳出手推人，有傷害的不確定故意。



判決書指出，溫姓男子一時失慮犯下傷害犯行，但已與連姓男子達成和解，並支付7萬元，連男也表示願意給溫男緩刑機會，因此維持一審拘役10日的刑度，另宣告緩刑2年。1061230