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傳除暴特勤隊員涉賭 刑事局指是警備隊員

發稿時間：2017/12/30 19:45

最新更新：2017/12/30 19:45

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（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市萬華警分局日前破獲藏身華西街夜市內的賭場，發現一名刑事局張姓員警也在場，事後傳出張男是除暴特勤隊員。刑事局今天澄清指出，張男是警備隊員警，依規定記大過1次。

台北市警察局萬華分局日前破獲藏身在華西街內的一處賭場，警方掌握時機，26日前往賭場搜索，並逮捕負責人陳姓女子及賭客張姓男子等16人，查扣抽頭金新台幣3600元、賭資12萬4000元、四色牌等證物。

警方訊後依違反賭博罪嫌把陳女移送台北地檢署偵辦，賭客依違反社會秩序維護法裁處罰鍰，但媒體報導，賭客內有一名刑事局張姓員警，且張員還是除暴特勤隊的隊員，張員事後被依違反社維法裁罰9000元。

由於刑事局除暴特勤隊日前才成立，風光成立隔天，就傳出隊員涉賭案件。刑事局今天特別發布新聞稿澄清，張姓員警並非除暴特勤隊成員，是警備隊員警，曾列教育輔導及關懷輔導對象。

刑事局表示，張姓員警涉及重大違紀案件，依規定記大過1次，列為教育輔導對象，且追究直屬小隊長記過1次，警備隊隊長申誡1次，並持續要求各主管加強內部管理，對不適任現職員警，會立即檢討調整職務，採取斷然處置措施。1061230

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