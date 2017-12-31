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帆船擱淺布袋港嘴 海巡與民力協助脫困

發稿時間：2017/12/31 11:55

最新更新：2017/12/31 15:14

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一艘動力帆船30日擱淺在布袋港嘴，經海巡署官兵、嘉義縣救生救難協會人員及漁民合力協助，先將受困6人接駁上岸，人船均安。（海巡署提供）中央社記者江俊亮傳真　106年12月31日一艘動力帆船30日擱淺在布袋港嘴，經海巡署官兵、嘉義縣救生救難協會人員及漁民合力協助，先將受困6人接駁上岸，人船均安。（海巡署提供）中央社記者江俊亮傳真　106年12月31日

（中央社記者江俊亮嘉義縣31日電）一艘動力帆船昨天擱淺在布袋港嘴，經海巡署官兵、嘉義縣救生救難協會人員及漁民合力協助，先將6人接駁上岸，等到漲潮後再開回布袋港，人船均安。

海巡署中部地區巡防局第五巡防區今天發布新聞稿指出，昨天中午12時許，接獲布袋中安檢所回報，指有一艘動力帆船，擱淺在布袋遊艇港外的港嘴處，船上有3男3女受困。

經海巡官兵與船主聯繫後，確認擱淺位置及現場狀況，隨即調派第十三海巡隊海巡艇、第二機動巡邏站救生艇，並與嘉義縣救生救難協會及熱心漁民共同前往協力救援。

救援人員抵達擱淺海域後，嘗試以拖帶方式協助脫困，但因當時潮水低，無法順利拖帶拉回，因此先將船上3男3女接駁上岸，等到下午3時43分水位稍漲，才由海巡艇戒護返港。

海巡署指出，船上6人平安，動力帆船也未受損；至於擱淺原因尚待進一步調查。1061231

一艘動力帆船30日擱淺在布袋港嘴，救援人員抵達擱淺海域後，因當時潮水低，無法以拖帶方式協助脫困，便先將受困民眾接駁上岸，等待漲潮後才由海巡艇戒護返港。（海巡署提供）中央社記者江俊亮傳真　106年12月31日一艘動力帆船30日擱淺在布袋港嘴，救援人員抵達擱淺海域後，因當時潮水低，無法以拖帶方式協助脫困，便先將受困民眾接駁上岸，等待漲潮後才由海巡艇戒護返港。（海巡署提供）中央社記者江俊亮傳真　106年12月31日
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