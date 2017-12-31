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黃博煒燒毀四肢 八仙塵爆烈焰掙扎求生

發稿時間：2017/12/31 14:04

最新更新：2017/12/31 15:11

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zoom in 黃博煒原本是人稱羨的科技公司工程師，因八仙塵爆而跌落人生谷底，他談起在八仙塵爆燃燒的粉塵烈焰堆中前進，倒了再起，就算燒毀了四肢仍挖火前行，只因為有家人仍在等他。中央社記者王鴻國攝　106年12月31日黃博煒原本是人稱羨的科技公司工程師，因八仙塵爆而跌落人生谷底，他談起在八仙塵爆燃燒的粉塵烈焰堆中前進，倒了再起，就算燒毀了四肢仍挖火前行，只因為有家人仍在等他。中央社記者王鴻國攝　106年12月31日

（中央社記者王鴻國新北31日電）黃博煒原本是人稱羨的科技公司工程師，因八仙塵爆而跌落人生谷底，他在燃燒的粉塵烈焰中前進，倒了再起，就算燒毀了四肢仍要前行，有如鳳凰浴火重生，只因為有家人在等他。

2015年6月27日在新北市八里區八仙樂園所舉辦一場彩色派對，發生粉塵燃燒事故，造成多人死傷的悲劇，然而傷者下半場的人生仍在身心復健中拔河著。

他接受中央社記者訪問時形容，八仙塵爆似乎是他冥冥之中難逃的劫難，事發前曾多次要離場卻都被友人留下，還一步步走向堆滿粉塵的舞台前。

當粉塵被點燃時，周遭是連串驚叫奔逃，他只能在火中奮力前行。就算被人撞倒趴在火中時，他說，此時想的就是家人仍等著他回家。也因此，他爬起再走，直到逃離火場。

但這不是宗教「過火」儀式，而是真實的在火中走過。曾被燙傷的人都知道傷口刺骨的痛，這場火燒毀了四肢，他說，看著被火燒得皮肉分離、血肉模糊的肢體，踩著、坐著及在漂漂河中浮著，直到送上救護車的漫長過程中，每次移動都是皮肉沾黏後剝離的劇痛。

別人或許傷重意識模糊了，可是他卻一直清醒著經歷接踵而來的痛苦及生存抉擇，但他只有一個信念，就是要活下來。

他說，在醫院加護病房中插管不能言語的日子，他隨時可能死亡，但他每天都瞪大眼睛表達自己仍活著，但他的父親曾含淚問他：「你要到另一個世界當天使嗎？或是截肢？」面對人生最困難的選擇題，但就算他只能轉動眼睛也要示意「我要活下來！」

做了截肢決定，他說:「當時我在床上就已大哭了，只是插著呼叫器，連哭也哭不出聲。」從事發以來都是家人力量讓他撐下來。

尤其是在加護病房時探訪時間，就算父母進來只默默站在一旁，無形中讓他有一個有人在等待的感覺，這也是讓他不願離開，堅持活下來的原因。

只是黃博煒全身燒燙傷面積90%，相對換算的死亡率是超過9成的，可是在他強烈求生意志下，一次次從病危中活下來，這讓國內外醫生都頗驚訝。

他表示，求生的動力就是他的家人，「家人在等我，一次又一次給予我力量！」也因此，在面臨四肢截肢才能拚可能僅有5%的生存機率下，他都願爭取活下來的一絲希望。

黃博煒表示，出院後仍遇到很多挫折，甚至有人對他說，為何把自己燒成醜八怪，這讓父母情何以堪；有一次在學校附近排隊買雞排，突然有一位媽媽走過來問他，「先生你可以不要在這邊嗎？」因為會嚇到自己的孩子！

當下的他心理很不好受，他沒有擋到別人的路，也只是想開心地吃著香噴噴的雞排而已，他雖生氣，雞排店老板聽了也很生氣，並出來拍拍肩膀安慰他。

但後來想到這個媽媽出發點是為了孩子，不是心理上真的討厭他，就像自己的爸媽關心自己一樣，後來也就慢慢地釋懷了。

如今他活下來了，他說，他不僅要為家人而活，也要用正面能量鼓勵所有人有突破生命困厄的勇氣。

zoom in 黃博煒在八仙塵爆事件截肢求生，他用觸控筆一字一句的敲出9萬字的遇劫經歷，期待他的故事能勉勵其他八仙傷友與身障者走出陰影。中央社記者王鴻國攝　106年12月31日黃博煒在八仙塵爆事件截肢求生，他用觸控筆一字一句的敲出9萬字的遇劫經歷，期待他的故事能勉勵其他八仙傷友與身障者走出陰影。中央社記者王鴻國攝　106年12月31日

他這麼年輕又這麼努力卻遇上這事故，他說，心裡不服輸也不甘心，心想只要他願意去做些事，了不起就是失敗，但失敗後再慘的境遇也不會比他現在更慘多少了，因此，他著手把他的故事寫下來。

他表示，希望他的故事可以帶給其他人力量，「我不侷限於失去什麼，而是剩下什麼，我還能做什麼。」他想活得跟一般人一樣，最重要的是，他希望能自力生活，不想再給家人增加負擔，因此，他積極復健，希望能運用義肢重新站起來。

如此，他已能用觸控筆打電動或線上遊戲，熟能生巧，甚至比用滑鼠的人還可能厲害一點，但國文不好的他，寫書是一大挑戰。

他用觸控筆一字一句的敲出9萬字的遇劫經歷，這就是他的「截後人生」，他強調，透過不斷努力調整心態，希望把自己活得跟一般人一樣，也期待他的故事能勉勵其他八仙傷友與身障者走出陰影。1061231

黃博煒原本是人稱羨的科技公司工程師，因八仙塵爆而跌落人生谷底。他全身燒燙傷面積90%，相對換算的死亡率超過9成，可是在他強烈求生意志下，一次次從病危中活下來，讓國內外醫生都頗為驚訝。中央社記者王鴻國攝　106年12月31日黃博煒原本是人稱羨的科技公司工程師，因八仙塵爆而跌落人生谷底。他全身燒燙傷面積90%，相對換算的死亡率超過9成，可是在他強烈求生意志下，一次次從病危中活下來，讓國內外醫生都頗為驚訝。中央社記者王鴻國攝　106年12月31日
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