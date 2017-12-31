男為留住妻持槍鬧自殺 遭聲押獲准

林姓男子與黃姓妻子面臨離婚問題，卻為留住妻子與兩名幼子關在房間持槍鬧自殺，高雄市警方獲報全副武裝前往逮人，檢方並聲押林男獲准。屋內冰箱冷凍庫查獲BB槍。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年12月31日

（中央社記者陳朝福高雄31日電）林姓男子與黃姓妻子經常爭吵，也面臨離婚問題，卻為留住妻子與2名幼子關在房間內持槍鬧自殺，高雄市警方獲報全副武裝趕往逮人，也通報社會局協助處理，檢方並聲押林男獲准。



高雄市警察局岡山分局今天發布新聞稿表示，赤崁派出所接獲黃女報案，指丈夫在家中持手槍揚言要自殺，並與2名幼子關在房間內，請求協助。



警方獲報不敢大意，員警持防彈盾牌全副武裝趕往現場監控，趁林男走出家門上前逮捕，並在屋內冰箱冷凍庫中查獲手槍一把和子彈2發。初步檢視手槍為BB槍，虛驚一場。



警方初步調查，黃女供稱丈夫因長期工作狀況不穩定，又常飲酒，造成情緒不穩定，夫妻因此經常爭吵，加上又談到離婚問題，丈夫在房內突然拿出手槍指著頭部揚言要自殺，再將2名子女一起關在房間。



警方除了通報社會局協助處理後續家暴輔導及安置事宜，全案依恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例等移送台灣橋頭地檢署偵辦，檢方向法院聲請羈押獲准。



警方呼籲，勇敢求救並非弱者，自殺不能解決問題，若遇人生瓶頸，可打生命線專線1995尋求協助，生命一定可以找到出口。1061231