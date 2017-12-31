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打傷姪子還誣告 男賠50萬判刑6月

發稿時間：2017/12/31 14:39

最新更新：2017/12/31 14:39

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（中央社記者蕭博文台北31日電）一名宋姓男子因土地分割問題與姪子起爭執，不僅出手痛毆姪子，事後還誣告姪子也出手還擊。高院日前依誣告罪判處宋男6月徒刑，考量宋男已賠償50萬元，宣告緩刑2年。

宋姓男子於民國104年6月間，於新北市樹林區因土地分割問題，與姪子起言語衝突甚至出手攻擊，導致姪子臉部多處受傷，事後雙方互控傷害。

宋姓男子遭新北地檢署依傷害罪起訴，並經新北地方法院判處拘役30日定讞。檢察官另對宋男的姪子做出不起訴處分，宋男的姪子因而對宋男提出誣告告訴。

新北地院審理誣告案時，傳訊當天到場處理的員警。員警證稱，當時宋姓男子的姪子鼻青臉腫、衣服遭撕破，宋男則看不出任何外傷，且在聽到姪子揚言提告後才說「你要告我，那我也要告你」。

一審參酌員警與現場證人說詞，認定宋姓男子的姪子並未出手攻擊，依誣告罪判處宋男6月徒刑。

案經上訴，宋姓男子認罪。台灣高等法院認為，宋男身為長輩對晚輩暴力相向，又浪費司法資源，考量宋男已賠償姪子新台幣50萬元，並獲姪子原諒，仍判刑6月，但宣告緩刑2年。1061231

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