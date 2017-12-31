桃園向世界秀魅力 影視協拍展成果

桃園市政府文化基金會在土地公文化館舉辦「桃園協拍中心成果展」，展出協拍案件側拍、劇照等多項資料，市長鄭文燦（左3）出席站台。中央社記者吳睿騏桃園攝 106年12月31日

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）桃園市政府文化基金會在歲末年終之際，於土地公文化館舉辦「桃園協拍中心成果展」，展出協拍案件側拍、劇照等剪輯影片，讓參觀民眾了解桃園之美，打造桃園成為友善拍片城市。



桃園市長鄭文燦今天受訪表示，文化基金會從5月承接「協助影視拍攝與發展中心」業務後，已受理400多件拍攝申請。桃園擁有國際機場優勢加上鄰近台北，更具有族群文化多樣性及山線與海線等魅力景點。協拍中心在提供景點引薦外，也可協助場館管理、拍攝封路等必要行政協助，對於影視拍攝助益良多。



鄭文燦表示，桃園具有發展為影視基地的良好條件。他在擔任行政院新聞局長期間，電影界及電視界也常表達在桃園尋覓適當地點發展影視基地的期望，未來「航空城計畫」中，就包含數位內容與影視產業，協拍中心將累積更多經驗，以協助國內影像創作團隊到桃園取景。



鄭文燦指出，目前多部在桃園拍攝的影片已陸續殺青即將播映，像是香港賀歲大片「黃金兄弟」，就選擇桃園神社為取景點；另外導演鄭文堂所拍攝「奇蹟的女兒」也是在桃園景點拍攝。



桃園市政府協助影視拍攝與發展中心主任邱垂建表示，目前台灣北部只有三重區的空軍一號眷村，因此桃園市舊眷村改建後，保留發展為文創園區的憲光二村、馬祖新村，就是拍攝相關影像作品的最佳地點，往後市府也會發展更多景觀資源，協助國內影視文化的發展。1061231



