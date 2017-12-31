陳雨凡接司改會執行長 監督落實改革

（中央社記者蕭博文台北31日電）財團法人民間司法改革基金會今天表示，執行長高榮志今天離職，副執行長陳雨凡律師將於107年元旦起出任執行長。陳雨凡說，監督並協力落實司改國是會議結論，將是重點工作。



司改會今天發布新聞稿表示，新任執行長陳雨凡是英國艾塞克斯大學國際人權法學碩士，曾任司改會研究員、法律扶助基金會台北分會執行秘書。



陳雨凡接受中央社記者訪問時說，司改國是會議已做出上百項決議，但成敗關鍵在於是否落實，司改會將持續監督並協力落實改革。



陳雨凡說，總統蔡英文今年8月已要求司法院和行政院每半年提出進度報告，因此107年2月將會是首次檢視改革是否落實的機會，屆時司改會將深入檢視。



除監督國是會議決議是否落實，陳雨凡表示，包括法官、檢察官評鑑與人民參與審判制度，都是司改會相當關心的議題，近日新黨發言人王炳忠等事件，更凸顯檢察官偵查作為長期存在的爭議，司改會也將持續針對檢察官制度提出改革建議。1061231