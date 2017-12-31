竹縣警破山老鼠集團 倉庫起出牛樟木

新竹縣政府警察局破獲山老鼠集團，查扣牛樟木等珍貴林木，31日舉辦破案記者會，縣長邱鏡淳（中）到場肯定。中央社記者魯鋼駿攝 106年12月31日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣31日電）新竹縣羅姓男子長期向山老鼠收購牛樟木，自行培育加工製成牛樟芝後，販賣牟取暴利，甚至還以大型倉庫收贓共約50噸珍貴山林木，竹縣警方昨天下午循線逮人，依法送辦。



新竹縣政府警察局今天指出，竹縣警方昨天下午由新竹地檢署檢察官指揮，會同調查局航業調查處、林務局新竹林區管理處竹東工作站及台中市警察局清水分局等單位，兵分三路在北、中部地區執行搜索，破獲山老鼠收贓倉庫，查扣牛樟木等珍貴林木逾50公噸，估計價值超過新台幣1000萬元。



竹縣警局長張榮興受訪指出，破獲的山老鼠集團盜伐台灣珍貴林木，陣容日益龐大，調查發現，羅姓男子向新竹、苗栗、台中、南投等地區的山老鼠低價收購牛樟木，再自行培育加工製成牛樟芝。



張榮興表示，牛樟木培育成牛樟芝後價格可翻百倍，可從每公斤約200元翻倍成每兩價格萬元起跳，羅男僱用2名逃逸印尼籍移工搬運、加工牛樟木，再交由盤商接手處理，分工仔細，以一條龍方式銷贓到中國大陸，甚至在新竹、台中等地借倉庫藏贓。



張榮興說，警方前往倉庫查緝時，除了起出需要3個40呎大貨櫃才能載運的50噸珍貴山林木外，現場還發現大量培育中的牛樟菌株，可說手法專業，將全案依森林法、竊盜及贓物等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。



新竹縣警局今天下午舉行破案記者會，縣長邱鏡淳到場給予警方肯定，他受訪指出，竹縣警方守護原鄉治安不遺餘力，為了維持原鄉美好純樸山林不受山老鼠侵害，警方會持續維護原鄉治安，持續守護山林，延續青山綠水。1061231