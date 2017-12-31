員警妻子陳屍暗巷 頭部疑遭重創

（中央社記者盧太城台東縣31日電）台東縣警察局周姓員警妻子昨天深夜陳屍租屋不遠處，頭部重創，檢警調查死因。



昨天晚上10時許，潘姓民眾開車經過鹿野鄉福佑路時，發現一名婦女倒臥馬路上，趕緊前往距離300公尺處的鹿野分駐所報案，警方趕到現場，發現婦女頭部重創，於是通報救護車。



救護人員到現場，婦女已經明顯死亡。到現場調查的員警發現，婦女是周姓同事的吳姓妻子，今年46歲，於是趕緊通知同事到場。



周姓員警和妻子就在事發不到100公尺處租屋，當時周姓員警在屋內，不知道妻子發生事故。



吳姓婦女僅頭部有傷口，沒有其他傷口，附近民眾也沒有聽到車輛撞擊聲音，由於死因可疑，警方已經報請檢察官相驗，同時調閱監視錄影器，並且查訪修車保養廠，瞭解是否有車輛撞擊送修。1061231