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關鍵字： 李準元旦升旗日出國道路況
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辯稱偷酒治痛風 休假警元旦逮竊賊

發稿時間：2018/01/01 15:10

最新更新：2018/01/01 15:24

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桃園市70歲陳姓男子利用元旦連續假期前往超商，趁店員不注意時竊取高價酒類，為躲避警方追查，還特地準備兩頂不同顏色的帽子互換（圖），不過，巧遇休假員警前往購物當場逮捕，並起出陳男偷取的4瓶酒，全案依竊盜罪嫌送辦。（桃園市政府桃園警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月1日桃園市70歲陳姓男子利用元旦連續假期前往超商，趁店員不注意時竊取高價酒類，為躲避警方追查，還特地準備兩頂不同顏色的帽子互換（圖），不過，巧遇休假員警前往購物當場逮捕，並起出陳男偷取的4瓶酒，全案依竊盜罪嫌送辦。（桃園市政府桃園警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月1日

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市一名竊賊利用元旦連續假期，民眾較為鬆懈的心理前往超商竊酒，不過巧遇休假員警前往購物當場逮捕，並起出偷取的4瓶酒，竊賊還辯稱是要用來治療痛風，遭員警移送法辦。

桃園市政府桃園警分局武陵派出所警員高志峯今天受訪表示，元旦假期一早前往超商購物時，發現一位男子在貨架旁逗留並不斷窺視店員，員警見他行為詭異，雖然自己休假穿著便服仍特別留意觀察，發現男子趁店員忙於結帳，偷偷把一瓶高粱酒塞進提袋內。

高志峯表示，當男子若無其事離開超商時，他立即尾隨男子外出並將他帶回，同時告知店員進行清點，確認失竊高粱酒一瓶，高志峯立即通報同仁到場支援，查出竊賊為70歲的陳男，員警在男子提袋內又起出3瓶威士忌，面對員警詢問偷酒原因，陳男竟回答要用來治痛風。

高志峯指出，陳男最後才向員警坦承因缺錢買酒，才會利用元旦假期前往超商，假意購買飲料等低價商品，再利用店員不注意時竊取高價酒類，為躲避警方追查，還特地準備兩頂不同顏色的帽子互換，前面3家超商都下手成功，沒想到第4次偷竊竟遇到休假員警。全案訊後依竊盜罪嫌，將陳男移送桃園地檢署偵辦。1070101

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