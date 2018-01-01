躲警從3樓跳下 毒品通緝犯雙腳骨折遭逮

台南市29歲蘇姓男子（左）因毒品案遭通緝，1日上午為躲避警方查緝，竟從投宿的旅館3樓房間跳窗逃逸，結果跌落在草地上，雙腿骨折無法動彈，警方將蘇男逮捕後送醫急救，並在蘇男投宿房間內找到毒品。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年1月1日

（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市因毒品案遭通緝的蘇姓男子，今天上午為躲避警方查緝，竟從投宿的旅館3樓房間跳窗逃逸，結果跌落草地上雙腿骨折。遭警方逮捕後送醫開刀急救沒有生命危險。



台南市政府警察局學甲分局學甲派出所所長王啟仁表示，上午8時多與另兩名員警執行健走活動交管勤務時，先是在一家旅館前發現林姓男子行跡可疑，盤查後發現疑為蘇男藥腳，並得知蘇男投宿旅館內。



警方指出，29歲的蘇男因涉及毒品案被判刑，但未到案發監，上個月遭通緝，但仍涉嫌販毒。員警在林男指引下進入位於旅館3樓的房間外敲門。蘇男發現警方找上門後，竟打開房間窗戶往外跳，結果落在旅館後方草地上，受傷無法動彈。



警方指出，員警趕到旅館後方，並通報消防隊救護車將蘇男送往醫院急救。當時在蘇男身旁的草地上找到一把改造手槍，隨後在投宿旅館房間內找到總重14.1公克的安非他命毒品。



警方指出，初步檢查發現蘇男雙腳小腿開放性骨折，經開刀治療沒有生命危險。將在調查完成後解送台南地檢署歸案執行，並擴大追查毒品來源。1070101