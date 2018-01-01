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跨年煙火釀災 高市餐廳業者挨罰

發稿時間：2018/01/01 17:59

最新更新：2018/01/01 17:59

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（中央社記者程啟峰高雄1日電）高雄小港區大坪頂山區跨年夜竄出火苗，大火熊熊照亮夜空，所幸火勢28分鐘內撲滅，警消事後查出火警是當地一間餐廳施放跨年煙火，引燃附近雜草所致，今天依法對業者開單告發。

高雄市政府消防局第三大隊高桂分隊指出，小港區大坪頂山區大平路雜草今天凌晨0時02分起火，火勢很快在0時30分撲滅。

火場附近一家餐廳陳姓老闆隨後坦承，日前買進3、4箱升空型煙火，昨天跨年夜在餐廳數公尺旁的斜坡空地施放，點燃後驚見附近雜草起火，消防人員據報趕到，在28分鐘內滅火，沒有人員傷亡，現場燃燒面積約10平方公尺。

高桂分隊表示，業者違反「高市爆竹煙火施放管制自治條例」第5條，在禁止施放爆竹煙火時間燃放，已依法開單舉發，可處新台幣3萬至15萬元罰鍰，但確定罰鍰將由高市消防局裁定。1070101

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