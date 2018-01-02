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毆打消防隊員送辦 同夥分隊前撒冥紙遭逮

發稿時間：2018/01/02 14:52

最新更新：2018/01/02 15:01

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新北市淡水警方2日凌晨獲報，位於新生街的淡水消防分隊對面有人在敲鑼打鼓並撒冥紙，警方到場時滋事份子已離去，事後循線帶回陳姓、黃姓2名男子，依法送辦。（警方提供）中央社記者林長順傳真　107年1月2日新北市淡水警方2日凌晨獲報，位於新生街的淡水消防分隊對面有人在敲鑼打鼓並撒冥紙，警方到場時滋事份子已離去，事後循線帶回陳姓、黃姓2名男子，依法送辦。（警方提供）中央社記者林長順傳真　107年1月2日

（中央社記者林長順新北2日電）李男等人前晚跨年夜涉毆打消防員隊遭函送法辦，李男同夥友人不滿媒體報導，今天凌晨至消防局淡水分隊前撒冥紙並敲鑼打鼓，警方循線逮到2男，函送法辦，並持續追查涉案人。

新北市消防局鍾姓、鄭姓等2名隊員，去年12月31日深夜到淡水河邊取締河邊施放爆竹煙火勤務時，因勸阻一名李姓男子施放煙火發生口角，鍾男遭李男等4人毆打攻擊，受傷倒地，其餘6名友人則在旁叫囂助陣。

警方循線到現場附近碳烤店，將涉嫌滋事者李男等10人帶回偵辦，李男等人坦承犯行，警方依涉嫌妨害公務、妨害秩序及傷害等罪將10人函送士林地檢署偵辦。

不過，淡水警方今天凌晨12時55分獲報，位於新生街的淡水消防分隊對面，有人在敲鑼打鼓並撒冥紙，警方到場時滋事份子已離去，經調閱監視器共有2輛自小客車、5人涉有重嫌。

警方凌晨2時23分在中正、文化路口攔到一部車輛，帶回涉有重嫌的陳姓、黃姓2名男子。警方發現，鍾姓消防員跨年被毆打時，這2人也在場叫囂。

陳男向警方坦承，因為媒體報導跨年打消防員的相關新聞，心生不滿，才會協同友人在消防隊對面燃燒冥紙，並由黃男在旁敲鑼打鼓。

警方訊後將陳男、黃男依社會秩序維護法函請裁罰，另依刑法侮辱公署罪，函請士林地方法院偵辦，並持續追查另一輛涉案車輛及其他3人到案。1070102

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