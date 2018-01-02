被指虐待外籍看護 婦人哭訴無人顧癱夫

（中央社記者吳哲豪彰化2日電）連姓婦人去年申請外籍看護照顧癱瘓的丈夫，不過被菲籍看護指控虐待，仲介公司將看護帶走，連婦哭訴，看護被帶走後，她們沒有拿到證明無法再聘用外籍看護，癱夫無人照顧。



彰化縣政府勞工處則回應指出，連姓婦人同意仲介公司帶走外籍看護，要等到勞動部發出廢聘許可函後，才可以再聘請外籍看護，可能是婦人不清楚法令規定，婦人可以申請外展服務，由老人服務中心派社工照顧。



58歲的連姓婦人罹患小兒痲痺，今天在中國國民黨籍彰化縣議員曹嘉豪的陪同下召開記者會，連姓婦人說，大他4歲的丈夫5年前在工地受傷，顱內出血導致癱瘓，她自己也因為要坐輪椅無力照顧，因此申請外籍看護照顧先生。



連姓婦人說，沒想到菲律賓籍的看護9月來了之後，沒多久卻控訴被虐待以及從事看護以外的工作，去年11月底，菲律賓籍的看護被仲介公司帶走之後，已過了1個多月，卻沒有辦法再申請看護，丈夫想要送安養院照顧也找不到床位。



彰化縣政府勞工處則發出新聞稿回應指出，當初接到通報，派人到連姓婦人住處探視，外籍看護指雇主除了指派許可外的工作之外，還不斷發號施令，精神壓力很大，因此不願繼續為雇主工作，雇主和外籍看護因此協調同意2週後辦理轉換雇主事宜。



勞工處表示，後來連姓婦人和仲介公司發生爭議，勞工處同仁再次協調，雇主結算外勞薪資並簽署轉出文件，同意由人力仲介公司帶走外勞，不過雇主要再聘用外籍看護，需由勞動部發出廢聘許可函，轉換時間太久以致於被看護者無人照顧，可向老人看護服務中心申請外展服務，由中心社工到家中照顧被看護者。1070102